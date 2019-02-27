В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

В Стокгольме по подозрению в шпионаже в пользу России задержан мужчина, работающий в сфере высоких технологий.

"Его подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", — сообщил глава подразделения контрразведки Службы государственной безопасности Швеции Даниэль Стенлинг.

Предполагается, что задержанный занимался разведывательной деятельностью как минимум с 2017 года, передает ТАСС.

В Служба внешней разведки России отказались прокомментировать ситуацию.