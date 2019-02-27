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27 февраля 201911:21

"Спартак" намерен избавиться от ключевого форварда

sport-express.ru

Московский "Спартак" в летнее трансферное окно намерен продать одного из двух основных нападающих команды. Речь идет о Зе Луише и Луисе Адриану. Предпочтительнее для спартаковцев продажа уроженца Кабо-Верде.

Такую позицию объясняют тем, что за Луиша можно выручить большую сумму в силу его возраста, сообщает "Спорт-экспресс". Африканцу 28 лет, в то время как Адриану 31 год. В зимнее трансферное окно его хотел приобрести турецкий "Галатасарай", однако он не захотел переезжать в турецкий чемпионат. К тому же "красно-белых" не устроили предложенные 7 миллионов евро.

Отмечается, что минимальной суммой продажи Зе Луиша станет 10 миллионов евро.

Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года, куда перешел из венгерского "Видеотона". За время выступлений в Москве он стал чемпионом России, бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка. Его контракт со "Спартаком" истекает летом 2021 года.

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