Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

В США Конгресс опубликовал текст обновленного законопроекта о дополнительных санкциях против России. Он называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 (DASKA). Его авторами стали республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер и демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Законопроект внесен в Конгресс 13 февраля, сообщает "Интерфакс". Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным российским долгом. Действие запрета должно начаться через 90 дней, если закон вступит в силу.

Санкции должны быть наложены на российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами России".

Кроме того, американские сенаторы хотят ввести санкции на инвестиции в российские проекты, связанные со сжиженным природным газом, если они превышают миллион долларов или 5 миллионов за 12 месяцев. Это уже чистая недобросовестная конкуренция в экономике. При этом упоминания газопровода "Северный поток-2" в проекте новых санкций нет.

Авторы законопроекта включили в санкционный список все, что связано с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России". Также американцам и американским компаниям предполагается законодательно запретить участие в любых нефтяных проектах в России.

Кроме того, предусмотрено через полгода после вступление закона о новых санкциях, и санкции против российских политиков, олигархов и других лиц, способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина. К этому времени разведка должна представить Конгрессу отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

После возвращения Крыма в Россию Вашингтон, по просьбе Киева, намерен ввести ограничительные меры против развития кораблестроения в России.

Еще один вопрос: сенаторы предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.