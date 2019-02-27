На вокзале в Каире загорелся поезд. Есть жертвы

На центральном вокзале Каира сошел с рельсов и загорелся поезд.

По предварительной информации, поезд вышел из депо и на большой скорости врезался в платформу. В результате произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар, который перекинулся на одно из зданий вокзала Рамзес, передает ТАСС.

Точной информации о пострадавших и жертвах пока нет. Так, "Скай ньюс — Арабия" сообщает, что в результате происшествия погибли не менее семи человек, 15 получили травмы. По данным портала "Шурук ньюз", жертвами стали 24 человека, около 50 пострадали. Число раненых и погибших еще может возрасти.

Как сообщает РИА Новости, из здания вокзала проводится эвакуация. Движение поездов в районе станции приостановлено. К месту происшествия стягиваются десятки пожарных расчетов.