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27 февраля 201912:15

Игорь Акинфеев назван самым непробиваемым вратарем Европы

EPA

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самым надежных голкиперов Европы. По итогам исследования статистического портала SofaScore, россиянин в десяти ведущих континентальных первенств пропускает реже остальных.

Портал провел анализ тех голкиперов, которые провели за свои клубы не менее половины матчей текущего сезона. Как сообщает Спортбокс.Ru, Акинфеев по итогам 17 игр российской премьер-лиги пропустил восемь голов, а его средний показатель равняется 0,47 мячей за игру

Следом за вратарем ЦСКА расположился голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс, средний процент непробиваемости которого составляет 0,52 мяча в отдельно взятом матче. Тройку лучших замыкает страж ворот еще одного российского клуба – Илья Абаев из "Ростова" (0,54).

В пятерку лучших также вошли вратари английского "Ливерпуля" Алиссон (0,57) и французского "Пари Сен-Жермен" Альфонс Ареола (0,61).

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