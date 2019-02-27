Взрыв в жилом доме в Казахстане: под завалами найдено девять человек

Сегодня утром, 27 февраля, в городе Тараз в многоквартирном доме на уровне второго этажа прогремел взрыв. Обрушились перекрытия, часть дома обвалилась.

Более 150 (по другим данным около 300) человек были эвакуированы, жильцов обрушившегося дома разместили в школе, находящейся неподалеку.

Спасатели извлекли из-под завалов девять человек, в том числе 14-летнего ребенка. Три человека были мертвы, остальные пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время для ликвидации последствий обрушения задействовано 260 человек. По предварительной версии Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, причиной взрыва стало "неосторожное обращение с газовым оборудованием".