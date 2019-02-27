Сироткин утвержден резервным пилотом Renault

Российский пилот Сергей Сироткин новый сезон "Формулы 1" проведет в качестве резервного пилота Renault. В среду руководители команды подтвердили назначение 23-летнего россиянина в данной должности.

Основными задачами Сироткина в команде станут тесты на симуляторе, работа на базе команды и во время гоночных уик-эндов. Кроме того, гонщик в любой момент может выступить заменой основным пилотам команды Нико Хюлькенбергу и Даниэлю Риккардо.

"Я невероятно рад присоединиться к дружному коллективу Renault и вернуться в "Формулу 1". Мы хорошо знакомы с командой, ведь я провел весь 2017 год здесь. Теперь будет интересно, насколько продвинулась Renault в разработке автомобиля за ушедший год, – приводит слова Сироткина Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт SMP Racing. – Уверен, что впереди нашу команду ждет интересный сезон. Желаю Renault борьбы за самые высокие места".