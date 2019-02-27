Трассу М3 в Калужской области адаптируют для беспилотного транспорта

Калужские дороги, являющиеся частью федеральной трассы М3 "Украина", будут реконструированы таким образом, чтобы ею мог пользоваться беспилотный транспорт. О новейших разработках предприятий автопрома с использованием цифровых технологий говорили 26 февраля на заседании рабочей группы по реконструкции М3. Совещание провел в Калуге замгубернатора. По словам Алексея Никитенко, трасса в перспективе должна отвечать всем требованиям современного автомобилестроения.

Для этих целей, как отмечают в областном правительстве, сейчас вдоль трассы монтируют специальные кабели и опоры. Позже на них установят специальную аппаратуру. Речь шла и о строительстве в регионе дополнительных транспортных развязок, передает ГТРК "Калуга".