Экс-супруга Глушакова намерена отсудить у футболиста 150 миллионов рублей

Дарья Глушакова, бывшая супруга полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова, заявила, что хочет отсудить у мужа половина имущества, включая сумму, которую он вывел со счетом – 300 миллионов рублей. Она призналась, что футболист не выходит на связь после возвращения со сборов своего клуба и игнорирует ее и детей.

"Денис не выходит на связь, не общается с детьми. Он вернулся со сборов, но к детям не приезжал, не звонил и не писал, — приводит слова Дарьи Спорт24.Ru. – У нас нет никакой борьбы. Я хочу, чтобы все имущество пошло пополам. В том числе и те деньги, которые он вывел. Мы не хотим забирать все и оставить его ни с чем. Добровольно он не хочет что-то отдавать ни мне, ни детям. Они все категорически настроены против".

Напомним, что Денис и Дарья развелись в начале февраля. На данный момент, идет рассмотрение вопроса о разделе совместно нажитого имущества.