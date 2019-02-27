Трагедия в Каире: тепловоз без машиниста вылетел из депо и врезался в станцию

В результате трагедии на железнодорожном вокзале в Каире 28 человек погибли и более 50 пострадали.

Тепловоз, который врезался на большой скорости в платформу, следовал без машиниста. По не установленным пока причинам он выехал из ремонтного депо, расположенного в пяти километрах, и на полной скорости влетел на станцию. Вероятно, у него отказали тормоза.

От столкновения загорелся и взорвался топливный бак, затем огонь быстро распространился по платформе и вагонам. Погибли и пострадали, главным образом, люди, стоявшие в этот момент на перроне, а также находившиеся внутри вокзала.

На месте трагедии работает прокуратура. Вокзал посетил премьер-министр Мустафа Мадбули, он пообещал в кратчайшие сроки найти и наказать виновных в этой аварии. Как сообщает ТАСС, в районе вокзала серьезно усилены меры безопасности, движение поездов частично приостановлено.

Посольство России в Египте сообщило РИА Новости, что россияне, по предварительным данным, не пострадали в результате пожара. Дипмиссия продолжает следить за развитием ситуации.