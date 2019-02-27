Звезда сериала "Не родись красивой" рассказала о стертых руках и фиктивном браке
Могла бы стать гимнасткой или танцевать в балете, но выбрала театр — звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова рассказала ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову, какие пути привели ее на сцену.
Детство будущей актрисы закончилось довольно рано, так как она всерьез занималась художественной гимнастикой. "Я вообще просто света белого не видела. Ты идешь в школу, потом у тебя тренировка, ночью ты приползаешь домой", — вспоминает Ольга и в качестве примера рассказывает один случай: когда она не выполнила программу, в качестве наказания тренер заставил ее сделать 200 двойных прыжков. "У меня были в кровь стерты руки. Я вообще не могла двигаться. Как раз тогда, наверно, я научилась работать. Поняла, что в жизни не все так просто", — призналась она.
Однако став кандидатом в мастера спорта, девушка решила уйти из гимнастики в балет. В Вагановское училище в Петербурге ее не взяли, но в Киеве она легко прошла конкурс. "Я могла бы в Киеве танцевать и танцевать, и меня бы на руках там носили", — рассказывает Ломоносова. Но нет. Судьба повела ее в Москву. Знакомые актеры позвали Ольгу в Москву, где она влюбилась. И хотя в итоге отношения не сложились, девушка решила остаться в столице и поступила в театр Станиславского.
"Мне было тяжело, я была без родителей, не умела готовить. Мне надо было все с самого начала доказывать. Я в театре отработала два-три года и за это время смогла только дослужиться до четверки цыганочек в "Эсмеральде", — вспоминает Ломоносова.
Потом была учеба в Щукинском училище, где она познакомилась с Евгением Ряшенцевым. По словам актрисы, тогда она хотела фиктивно выйти замуж за кого-нибудь, чтобы получить гражданство и работу в театре Вахтангова. А с Евгением у них были отношения, вот они и поженились. "Я думаю, это было такое неосознанное решение. Поэтому мы так быстро разбежались", — призналась актриса, поясняя, почему не сложился этот брак.
Позже Ольга встретила свою большую любовь — Павла Сафонова. У пары уже трое детей.
"Мне круто, очень комфортно, весело, иногда сложно. Но это мой человек. Со всеми своими недостатками, у него их много, как и у меня. Но если мы уже все-таки так много лет вместе, то это, наверное, о чем-то говорит", — говорит Ломоносова о любимом муже.
Где Ольга познакомилась с Павлом? Как он отреагировал на новость о первом ребенке? Почему актриса не хотела сниматься в сериале "Не родись красивой"? Ответы — в программе "Судьба человека".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пакистан vs Индия: сброшены бомбы, уничтожены самолеты
- Ким Чен Ын превратился из "злого карлика" в друга Трампа
- Шведы доложили о поимке русского шпиона
- Мощный взрыв на вокзале в Каире сняли на видео
- Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"
Самое читаемое
-
"Крах во всех смыслах". Судьба Ольги Будиной
- Больного мальчика не довезли до больницы из-за нехватки топлива
- Знаменитая российская топ-модель, покорившая мир, умерла от рака
- Родственник обиженной учительницы избил монтировкой директора школы
- Кержаков никак не погасит 13-миллионный долг по алиментам
Вести.Экономика
-
Пауэлл: госдолг США растет неустойчивыми темпами
- Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве
- "Норникель" объявил финансовые результаты за 2018 год
- QS: 20 луших вузов России
- Как инвесторы с активами в $32 трлн разрушают нефтяной сектор?
- Как трейдеры Goldman Sachs понесли рекордные убытки
Вести.Hi-tech
-
Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро
Авто.Вести.Ru
-
Opel официально возвращается в Россию!
- В России снова продают машины с социальными скидками
- Skoda представила компактный кроссовер Kamiq
- Aurus Senat готовятся запустить в серию и отправить на экспорт
- В России появился новый полноприводный "Мерседес"
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Сложный случай: кровь пациента побелела от жира
- Меню молодости: 5 продуктов, которые важно включить в рацион
Вести в 20.00
-
Двойники лидеров уже целуются во Вьетнаме
- В Универсиаде примет участие рекордное количество делегаций
- На границе Венесуэлы и Колумбии снова стреляют
Вести-Москва
-
Москвичка пытается вернуть дочь, увезенную бывшим мужем в Ливан
- Экстремальные заезды: беспилотный транспорт испытывают в условиях русской зимы
- Огонь в одной из высоток Трехгорки пришлось заливать ведрами
- В Домодедове снять стресс перед полетом людям помогают собаки
- Новая драка продавцов с покупателями: теперь в подмосковном Чехове
- Четырнадцать столичных школьников смогут поехать в экспедицию в Арктику
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате