Проект "Енисейская Сибирь" позволит открыть сорок тысяч новых рабочих мест

"Енисейская Сибирь" позволит открыть около сорока тысяч рабочих мест. Об сообщает ГТРК "Красноярск". В настоящий момент в рамках проекта уже идет реализация шести инвестиционных программ. Среди них — "Южный кластер", Красноярская технологическая долина и создание хаба на базе двух аэропортов — "Красноярск" и "Черемшака".

"Социально-экономический эффект от реализации комплексного инвестиционного проекта — более 1,3 триллионов рублей инвестицию в экономику края и рост ВВП региона более чем в 1,5 раза. В целом, для экономики Красноярского края этот проект является, наверное, основой его развития на самое ближайшее время", — заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Напомним, мегапроект "Енисейская Сибирь" подразумевает создание единого макрорегиона для создания масштабных инвестиционных проектов. В него войдут три субъекта СФО - Красноярский край, республики Хакасия и Тыва. Общая сумма инвестиций за 10 лет превысит пятьсот миллиардов рублей. В настоящий момент это самый масштабный для России проект.