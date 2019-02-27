Катастрофа на вокзале в Каире. Фотолента

Десятки человек погибли и пострадали в результате аварии и пожара на вокзале в Каире. Поезд вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой. Произошел взрыв, огонь за считанные минуты перекинулся на одно из зданий станции. На месте работают десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.