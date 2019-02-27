Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"

Украинское правительство распорядилось внести изменения в правила отбора представителя страны на "Евровидение", передает РИА Новости.

Как сообщалось, в финале украинского национального отбора на "Евровидение" победила певица Maruv​​​. Она получила большинство голосов жюри и зрителей, чем другие претенденты. Но победительница оказалась в центре скандала из-за выступлений в России.

Как стало известно, она получила контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. По словам певицы, на нее оказывается давление, в связи с чем она отказывается выступать от Украины на "Евровидении-2019".

Накануне группа Freedom-Jazz Girls Band, занявшая второе место на национальном отборе, также отказалась представлять страну на "Евровидении". Вместе с ним от участия в "Евровидении" от Украины отказалась и группа Kazka.