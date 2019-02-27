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Арктика 1 час назад
Эксперты "ПОРА" обсудили проблемы "мусорной реформы" в Арктике
26 февраля 2019 года в офисе Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" состоялось заседание дискуссионного клуба на тему "Проблемы и перспективы реализации реформы системы управления ТКО на удаленных и труднодоступных территориях Арктики". Модератором выступил эксперт "ПОРА" по государственно-частному партнерству Александр Воротников.
Открывая заседание, модератор отметил, что подходит к концу второй месяц реализации "мусорной реформы" — реформирования системы управления твердыми коммунальными отходами. Ситуация со сбором и вывозом мусора и даже стоимость этой услуги в разных регионах заметно отличаются. В стране запущен национальный проект "Экология", реализуется Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Однако до сих пор много проблем и вопросов, которые не нашли конкретного решения.
Первый заместитель генерального директора АО "Управление отходами" Евгений Барзыкин рассказал о экотехнопарке, который работает в Мурманской области. Примерно 50 процентов отходов Мурманской области теперь обрабатывают и захоранивают в соответствии с экологическим законодательством.
Директор НКО "Фонд ЭКОразвития НАО" Андрей Кузнецов рассказал о проекте раздельного сбора сырья с последующим вывозом из региона. Проект "Экодвор" поддержали более 100 организаций, ведущих свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа.
Координатор проекта "Чистая Арктика" (Мурманск) Екатерина Макарова рассказала, что одной из его целей является привлечение волонтеров для решения проблем экологии. За прошедший год центр провел более 80 мероприятий, было привлечено около 100 волонтеров и начата активная информационная кампания.
Директор ООО "Автоспецтранс" (Карелия) Алексей Кузнецов одной из проблем "мусорной реформы" назвал отсутствие правовых механизмов влияния на юридические лица в этой сфере. Законодательство не содержит нормы, обязывающие заключать договоры на вывоз отходов с операторами.
Руководитель Экологического пресс-центра Общественной палаты РФ Владислава Ковалевская сделала акцент на использовании наилучших доступных технологий для переработки мусора в Арктической зоне РФ. Например, при сжигании в установках при температуре выше 1600 градусов не происходит выброса вредных веществ в атмосферу. По ее мнению, экспертному сообществу сейчас нужно не только контролировать и критиковать реформу, но помочь в становлении новой отрасли.
Доцент РАНХиГС, руководитель программы "Управление отходами производства и потребления" Содном Будатаров отметил, что важной проблемой является отсутствие управленческих моделей сбора, сортировки и утилизации отходов. По его мнению, в Арктике необходимо создать отрасль вторичных ресурсов, а в будущем разработать модели обращения ТКО и экономики замкнутого цикла.
Подводя итоги Александр Воротников выделил возможные шаги реализации реформы системы управления ТКО в удаленных и труднодоступных территориях Арктики:
- тиражирование опыта деятельности Центра экологических инициатив (Мурманск) на всей территории Арктической зоны России;
- организация процесса управления отходами на принципах государственно-частного партнерства;
- разработка полноформатной стратегии развития системы управления ТКО в Арктике, в которой должны быть учтены основные вопросы, необходимые для реализации реформы. В частности, необходимо в ближайшее время решить такие вопросы, как: создание актуализированной базы плательщиков по услугам регионального оператора;
- развитие региональной транспортной инфраструктуры для деятельности регионального оператора (либо включение ее в концессионное соглашение по созданию экотехнопарков);
- необходимы правовые механизмы, обязывающие юридических лиц заключать договора на вывоз ТКО с региональными операторами;
- необходимо правовое обеспечение ликвидации несанкционированных свалок, вывоз мусора, создание инфраструктуры переработки ТКО, включая и накопленный экологический ущерб, иначе вся реформа системы управления ТКО, без перехода к циркулярной экономике, создания полноценной системы рециклинга в стране, не имеет смысла;
- необходима федеральная финансовая поддержка многих направлений реформы управления ТКО, особенно в Арктике.
Оптимальным решением всех этих вопросов станет создание стратегии реформирования системы обращения отходов в стране или, по крайней мере, в Арктике.
В мероприятии также приняли участие старший научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии ИПЭИ РАНХиГС Александра Авдонина, президент МРОО "Национальный экологический порядок" Игорь Зунтов, и.о. исполнительного директора НП "Национальный комитет экологической безопасности" Любовь Лоскутова, заместитель директора, руководитель департамента экологического образования и просвещения Национального комитета экологической безопасности Анна Ридигер, вице-президент МРОО "Национальный экологический порядок" Владимир Хватов.
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