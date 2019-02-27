Наш ответ НАТО. Шойгу рассказал, как обновляется российская армия

Количество нового вооружения и боевой техники в подразделениях Западного военного округа достигло 54%, в Южном – 60%, а в Восточном – 51%. Кроме того, в ЗВО формируются сразу несколько новых подразделений: среди них зенитный ракетный полк, который должен повысить эффективность противовоздушной обороны со стороны Балтики на 40%, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны РФ.

Также на Балтийском флоте появятся танковый полк, дивизион береговых ракетных комплексов, техническая ракетная база. Еще два полка создадут в Двадцатой армии Западного военного округа.

Усиление ЗВО – это реакция на действия членов НАТО, уточнил Шойгу. Например, Штаты мешают выполнять договор "Открытое небо": это взаимный осмотр военных объектов стран-участников с воздуха. Плюс, Североатлантический альянс все чаще проводит учения рядом с границами России, приглашая в них Украину и Грузию. Уже свыше 200 пилотов НАТО получили опыт полета над Балтикой.