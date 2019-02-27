Загитова, Черчесов и Далалоян получили "Серебряную лань"

Федерация спортивных журналистов России подвела итоги 2018 года, определив лучших спортсменов и тренера. Церемония награждения лауреатов проходила в среду, 27 февраля, в Олимпийском комитете России.

Приз лучшего тренера 2018 года получил наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, сообщает Чемпионат.Com. Одной же из лучших спортсменок была признана фигуристка Алина Загитова, завоевавшая в минувшем году золото Олимпийских игр.

Помимо нее лауреатами престижной награды стали гимнаст Артур Далалоян, пловец Климент Колесников, лыжник Александр Большунов, легкоатлетка Мария Ласицкене, биатлонистка из паралимпийского спорта Екатерина Румянцева, хоккеист Павел Дацюк, борец Абдулрашид Садуллаев и велогонщица Дарья Шмелева.