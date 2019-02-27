В Курске в массовую аварию попали два бронетранспортера и четыре легковушки. Видео

Сегодня в Курске произошла массовая авария с участием двух бронетранспортеров и четырех легковых машин.

Авария произошла 27 февраля, когда по улицам города двигалась колона военной техники. Между двумя бронетранспортерами ехали четыре легковых автомобиля, и водитель замыкающего БТР, по словам очевидцев, не успел вовремя затормозить.

Все четыре легковушки оказались словно между молотом и наковальней. Из помятых машин вышли пассажиры и водители. Некоторые устроили скандал с военными. "Вылазь сюда, я тебя успокою и не посмотрю, что ты мужик!" — особенно эмоционально ругалась одна из участниц аварии, переживающая, что ее ждут дети. Тем не менее, обошлось без потасовки.

В результате ДТП медицинская помощь никому не потребовалась. Официальные комментарии по поводу инцидента не поступали.