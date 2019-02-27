Пожар в Новой Трехгорке: огонь в высотке пришлось заливать ведрами
Пожар в одной из высоток Новой Трехгорки едва не унес жизни десятков людей. Возгорание произошло ночью на третьем этаже, однако аварийная сигнализация оказалась неисправна. Система тушения полностью отсутствовала, пожарные так и не смогли подключиться к гидрантам. В итоге жителям пришлось заливать пламя с помощью ведер.
- Пожарные просто не проедут, скорая не может!
Огонь охватил одну из квартир многоэтажки на улице Чистякова примерно в два часа ночи, когда жители спали. О пожаре многие узнали в последний момент — от сонных соседей.
"Эвакуировали дом, но почему-то никто нас даже не оповестил. Мы могли так же сгореть!" — говорит Александра Корякина.
Пожарных вызвали с опозданием, а затем машины МЧС еще минут 20 наматывали круги вокруг дома, теряя драгоценное время.
Из-за огромного количества припаркованных автомобилей пожарные машины подъехать сюда не могут в принципе — здесь слишком узко. Справиться с огнем удалось только благодаря самоотверженности местных жителей, которые тушили пожар чуть ли не всем подъездом.
- Сюда подбежали с ведрами и стали заливать эту квартиру. Если бы они ее не залили, все квартиры рядом — и особенно сверху — просто бы выгорели!
Одна квартира уничтожена полностью, зато удалось отстоять остальные.
"Вот, посмотрите, что здесь делается: нет ни огнетушителей, ни рукавов, ни гаек. Я спрашиваю: ребята, а как вы будете подключаться? А мы, говорят, не смогли бы даже подключиться, потому что нет гаек, которые должны быть здесь. Вентиляция вытяжная не работает. Если бы она работала, то такого бардака здесь бы не было!" — возмущен местный житель Владимир Тихомиров.
О том, что в 22-этажном доме отсутствует противопожарная система, жители говорят уже много лет.
"Вот на этих местах должны быть датчики — здесь, здесь сигнализация должна проходить. Вот здесь кнопка аварийной пожарной сигнализации не работает. Люди сами ходили по этажам, оповещали друг друга, стучали в двери и выводили друг друга на улицу", — рассказывает Владимир.
С декабря 2017 года дом обслуживает управляющая компания "Новая Трехгорка", но за это время ее сотрудники ни разу не пытались решить проблему.
"Мы просим услышать нас наконец-то! Здесь кто-то живет девять, восемь, семь лет, и дом в печальном состоянии. Мы очень боимся ложиться спать!" — говорит Ирина Сахарова.
Директор управляющей компании винит кого угодно, только не себя: жителей за порчу имущества, застройщика, который якобы даже не устанавливал противопожарную систему.
"У управляющей компании не имеется собственных денежных средств на ее достройку. Да, мы можем ее эксплуатировать, мы можем что-то подремонтировать, но вновь ее построить мы не можем! Это колоссальные денежные средства. Ставка ремонта и содержания не позволяет это сделать", — говорит исполнительный директор УК "Новая Трехгорка" Роман Климов.
Жители многоэтажки написали коллективное обращение в надзорные органы и в администрацию города с просьбой наказать управляющую компанию за халатность. Следующий пожар могут уже не потушить вовремя.
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