Ким Чен Ын превратился из злого карлика в друга Трампа

Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом. Бывший посол России в Южной Корее Глеб Ивашенцев в прямом эфире программы "60 минут" сказал, что постепенная раздемонизация образа Ким Чен Ына – это пока главный итог встреч лидеров КНДР и США.

"Два года назад Ким Чен Ына в США называли злым карликом с ракетой. А теперь Дональд Трамп обращается к нему со словами "уважаемый председатель", — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что "больших договоренностей на встрече Ким Чен Ына и Дональда Тампа в Ханое ждать не стоит, в первую очередь из-за краткости встречи. Переговоры делегаций будут проходить два часа, а встреча один на один лидеров двух стран — только 20 минут. О чем можно договориться за 20 минут?"

"Ким Чен Ын уже многое сделал навстречу решению проблемы: полтора года нет ядерных взрывов, больше года нет ракетных запусков, ликвидирован ядерный полигон. Лидер КНДР также заявил о готовности уничтожить ракетный полигон и ядерный реактор. Но мы не видим никаких ответных шагов со стороны Америки. Этот процесс не может быть улицей с односторонним движением, должен быть какой-то ответ от США", — рассказал Глеб Ивашенцев.

В столице Вьетнама проходит вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главы двух стран сначала встретятся за ужином 27 февраля, а на следующий день они начнут развернутые переговоры.

Ким Чен Ын прибыл в Ханой на бронированном поезде. Поездка делегации длилась целых 70 часов.

Первый саммит с участием президента США и лидера Северной Кореи состоялся в Сингапуре в июне прошлого года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ.