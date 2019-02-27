Оскорбленный покупатель открыл огонь по продавцам на востоке Москвы

Судимый за разбойное нападение молодой человек повздорил с продавцом и ранил троих сотрудников столичного магазина из травматического пистолета, после чего убежал, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Стычка попала в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел на минувшей неделе в торговом центре на Главной улице на востоке столицы.

"Меня оскорбили сотрудники, после этого началась ругань. Он позвал меня поговорить на улицу, я вышел с парнем, а за ним вышла толпа. Я хотел уйти, но они начали мне угрожать, и я выстрелил", — вкратце обрисовал ситуацию 25-летний покупатель.

На кадрах видно, как он после беседы на повышенных тонах спускается по ступенькам, а продавец бросает ему вслед несколько фраз. Именно они, насколько можно судить, и довели градус накала страстей до предела: молодой человек выхватил травматический пистолет и произвел три выстрела, ранив троих сотрудников торговой точки. Он собирался мстить и дальше, но на его пути встал охранник магазина.

Задержали подозреваемого в Подмосковье — им оказался судимый в 2015 году за разбойное нападение приезжий. Молодого человека взяли под стражу, за хулиганство ему грозит до пяти лет лишения свободы.