Boeing презентовал новый боевой дрон

Компания Boeing презентовала проект нового боевого беспилотника под названием Airpower Teaming System. Одной из основных особенностей дрона станет способность работать в команде с другими военными самолетами, говорится в сообщении разработчика.

Презентация прошла на международном авиасалоне в Австралии. В этой же стране будет создан и первый демонстрационный образец под названием Loyal Wingman, что можно перевести как "верный ведомый".

Предполагается, что 11-метровый дрон оснастят системами разведки и наблюдения и он будет снабжать информацией своих "хозяев" – пилотов-людей. Плюс беспилотник получит зачатки искусственного интеллекта, которые помогут ему летать самостоятельно. В воздух первый испытательный образец должен подняться в 2020 году.