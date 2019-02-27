Фигуристка Медведева включена в основу сборной России на чемпионат мира

Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках определил основной состав сборной России для участия в чемпионате мира, который состоится в Японии с 19 по 24 марта. В окончательную заявку была включена Евгения Медведева.

Кандидатуры обсуждались среди 27 членов тренерского совета. Как сообщает официальный сайт федерации кандидатуру Медведевой поддержали 19 человек, за Елизавету Туктамышеву проголосовали 7 человек. Еще один воздержался.

Таким образом, Туктамышева будет числиться запасной. В состав сборной России вошли:

- Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева (женское одиночное катание). Елизавета Тутамышева и Станислава Константинова (запасные);

- Александр Самарин, Максим Ковтун и Михаил Коляда (мужское одиночное катание). Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин и Сергей Воронов (запасные);

- Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (парное катание), а Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин в роли запасных;

- Александра Степанова – Иван Букин и Виктория Синицина – Никита Кацалапов (танцы на льду), а Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов будут запасными.