Пляжный "Локомотив" с поражения стартовал на клубном чемпионате мира

Московский "Локомотив" с неудачи начал защиту титула чемпиона мира среди клубов. В стартовом матче мирового первенства железнодорожники уступили испанскому "Леванте" Встреча завершилась со счетом 4:6. Турнир проходит в Москве, на арене "Мегаспорт".

"Локо" уверенно начал поединок и достаточно быстро повел со счетом 3:0. Однако соперник смог перехватить инициативу, выиграть второй тайм со счетом 4:0, а в заключительном игровом отрезке забить еще один мяч и выиграть.

В составе москвичей голами отметились Виктор Крышанов и Льоренс Гомес.

Следующим соперником "Локомотива" по групповому этапу станет португальская "Брага". Встреча состоится 28 февраля.