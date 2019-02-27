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27 февраля 201916:33

Разбился индийский военный вертолет

roe.ru

Семь человек погибли при крушении вертолета Ми-17 вооруженных сил Индии в штате Джамму. Известно, что машина упала утром, при ударе о землю ее разорвало на две части. Одной из жертв стало гражданское лицо, остальные – армейские офицеры, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, катастрофа произошла на фоне резкого обострения в регионе. Индия объявила, что ее ВВС сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушные границы страны. При этом один из индийских МиГ-21 был также уничтожен.

Пакистан, в свою очередь, утверждает, что никаких самолетов не терял. Наоборот, его авиация уничтожила два индийских истребителя.

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