Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

В австрийском Зеефельде проходит антидопинговый рейд, в результате которого были задержаны семь человек. Среди них пять спортсменов. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Имена арестованных не называются, но по информацииSuddeutsche Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии. В связи с произошедшим на чемпионате мира, Австрийская лыжная ассоциация проводит экстренную встречу.

Также австрийская полиция нагрянула к спортсменам команд Швеции и Норвегии, о чем информирует Dagbladet. Российских лыжников полицейский рейд не коснулся, что подтвердила глава лыжной федерации России Елена Вяльбе.