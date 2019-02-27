Суд: ни родственники, ни посольство не обращались за телом Малашенко

Родственники одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, покончившего с собой в Испании, пока не обращались за его телом.

"Ни семья, ни посольство или консульство (России в Испании) от имени семьи пока не просили о передаче тела", — сообщили ТАСС в Высшем суде Андалусии. При этом там добавили, что, как только такой запрос поступит, будет дано соответствующее разрешение.

О смерти политолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко стало известно 25 февраля. Тело было найдено в его доме в Испании, где он жил.

26 февраля Высший суд Андалусии выступил с заявлением, что, согласно предварительным результатам вскрытия, криминальных признаков в смерти Малашенко нет — речь идет о суициде.

Ранее супруга Малашенко, журналистка Божена Рынска на своей странице в Facebook рассказала, что намерена похоронить мужа рядом с отцом в России. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов также подтвердил, что родственники намерены похоронить Малашенко на родине.