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Умер Игорь Малашенко 1 час назад
Суд: ни родственники, ни посольство не обращались за телом Малашенко
Родственники одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, покончившего с собой в Испании, пока не обращались за его телом.
"Ни семья, ни посольство или консульство (России в Испании) от имени семьи пока не просили о передаче тела", — сообщили ТАСС в Высшем суде Андалусии. При этом там добавили, что, как только такой запрос поступит, будет дано соответствующее разрешение.
О смерти политолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко стало известно 25 февраля. Тело было найдено в его доме в Испании, где он жил.
26 февраля Высший суд Андалусии выступил с заявлением, что, согласно предварительным результатам вскрытия, криминальных признаков в смерти Малашенко нет — речь идет о суициде.
Ранее супруга Малашенко, журналистка Божена Рынска на своей странице в Facebook рассказала, что намерена похоронить мужа рядом с отцом в России. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов также подтвердил, что родственники намерены похоронить Малашенко на родине.
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