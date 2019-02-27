"Ах, если бы вы слышали этот диалог". Трамп и Ким продолжат встречи 28 февраля

Президент США Дональд Трамп пошутил, что журналисты с готовностью заплатили бы за то, чтобы услышать, о чем он общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном с глазу на глаз.

Как передает ТАСС, об этом глава американской администрации сообщил во время ужина с руководителем Северной Кореи в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole, подчеркнув, что "ах, если бы вы слышали этот диалог, он был хорош".

Перед ужином, который проходит в расширенном составе, Трамп и Ким Чен Ын два с половиной часа общались с глазу на глаз, не считая переводчиков.

28 февраля они продолжат переговоры, по итогам которых президент США пообещал провести для журналистов пресс-конференцию.

В столицу Вьетнам Трамп прилетел на самолете, а Ким Чен Ын прибыл на бронированном поезде.

Первый саммит с участием президента США и лидера Северной Кореи состоялся в Сингапуре в июне прошлого года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ.