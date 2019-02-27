Паспорт болельщика введут в РПЛ с 1 июля

С первого июля планируется ввести систему идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчи чемпионата и Кубка России по футболу. Министерство спорта России уже разработало концепцию данной системы. Об этом сообщила глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева.

"Проект подготовлен, согласован и в настоящее время в него включены чемпионат России и, пот предложению Минспорта РФ, финал Кубка России, понимая, что он уже будет проходить на оборудованных "Лужниках", — приводит слова Григорьевой ТАСС. – Федеральная служба безопасности предложила распространить систему на все матчи кубка".

"Сейчас мы начали вести переговоры с клубами, чтобы уточнить вопрос внедрения этой системы. При этом мы понимаем, что в турнире могут принимать участие любительские команды, которые не располагают таким оборудованием. Даже в российской премьер-лиге только пять стадионов имеют эту систему – те, которые принимали матчи чемпионата мира".

Основным отличием от той системы, которая использовалась на чемпионате мира по футболу, по словам Григорьевой является зеркальная система идентификации: теперь сначала изготавливается персонифицированная карта зрителя (ПКЗ), а уже затем болельщик сможет покупать непосредственно сам билет на футбол.