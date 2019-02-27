СК проверит, пострадали ли лошади во время "козлодрания" на московском ипподроме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить данные о пострадавших лошадях на московском ипподроме во время старинной игры центральноазиатских народов кок-бору, во время которой наездники пытаются забросить тушу козла на участок соперника, передает ТАСС.

Ранее в Интернете появились сведения, что во время игры на московском ипподроме сильно пострадали лошади.

Кок-бору — древняя конная-спортивная игра народов Азии, которая в русском языке получила название "козлодрание".