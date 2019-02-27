Глыба льда упала на ребенка с крыши рязанского общежития

Юный житель Рязани попал в больницу с тяжелыми травмами после падения на него глыбы льда, отмечает региональное управление СКР. Инцидент, произошедший на глазах матери, попал в объектив камеры наблюдения.

Коммунальная лавина сошла днем 27 февраля у дома №44/3 по Семинарской улице, где располагается общежитие филиала петербургского университета путей сообщения. На кадрах видно, как сорвавшаяся с крыши наледь рвет провода и падает прямо на играющего в сугробе трехлетнего мальчика, в паре метров от которого стоит его мама. От удара ребенка отбросило в ее ногам.

"Здесь находится пожарный выход из общежития. Упавшая глыба отрикошетила от козырька общежития прямо на ребенка", — пояснил RZN.info директор филиала Алексей Шибаев.

По его словам, мальчик играл за лентой ограждения. В настоящее время с крыши оперативно чистят снег и наледь, на месте происшествия повесили новую ленту.

Пострадавший ребенок находится в реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.