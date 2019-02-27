Россиянин Бессмертных выиграл серебро чемпионата мира по лыжам

Российский лыжник Александр Бессмертных завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке чемпионата мира в Австрии. В забеге на 15 километров классическим стилем российский спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 25,5 секунды.

В раздельной гонке он отстал от победившего норвежца Мартина Йонсруда Сундбю лишь на 2,90 секунды. Третьим завершил гонку финский лыжник Йиво Нисканен, который приехал на финиш спустя 20.40 секунды после Сундбю.

Также отметим, что четвертый результат продемонстрировал еще один россиянин Андрей Ларьков. Он завершил гонку спустя 22,8 секунды. Александр Большунов с отставанием в 58,5 секунды продемонстрировал восьмой результат.