Мать спускала дочь на простынях с пятого этажа и уронила в сугроб

Семилетняя девочка упала с высоты в Кировской области, когда мать пыталась спустить ее из окна пятого этажа по связанным простыням из запертой снаружи квартиры, чтобы вместе с ребенком пойти в гости.

Как передает РИА Новости, об этом инциденте общественность проинформировали в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

Отмечается, что сообщение о ЧП полиция получила из больницы города Зуевка, куда была доставлена девочка, которая упала в сугроб, смягчивший удар, поэтому ребенок не получил переломов.

Сотрудники полиции устанавливают причины того, почему квартира была закрыта снаружи, опрашивая родителей девочки и соседей. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям матери.

Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.