В Москве простились с собкором ВГТРК на Ближнем Востоке Андреем Поповым

В Москве попрощались с руководителем корпункта ВГТРК в Каире Андреем Поповым. На Троекуровском кладбище собрались его родные, друзья, а также коллеги, которые работали с ним долгие годы, рассказывая о событиях в одном из самых беспокойных регионов планеты.

Только в Ливане, где полыхала гражданская война, Андрей Попов провел пять лет, и еще 30 — в Египте. За свою карьеру Попов провел сотни интервью с влиятельными фигурами Ближнего Востока, среди которых — Ясир Арафат и Биньямин Нетаньяху.