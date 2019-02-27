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Ситуация вокруг КНДР 1 час назад

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27 февраля 201918:37

Трамп и Ким отведали сушеной хурмы

EPA

Внимание всего мира приковано к Ханою. Первый день саммита США — КНДР завершился. Лидеры стран пожали руки, пообщались тет-а-тет и поужинали блюдами, которые включали в себя элементы как восточной, так и американо-европейской кухни.

По данным пресс-службы Белого дома, главам государств в качестве закуски подали коктейль из креветок под соусом "Тысяча островов" с листьями романо, авокадо и травами​​​.

На горячее Трамп и Ким Чен Ын отведали нежную маринованную вырезку на гриле с соусом, которую подали с традиционной корейской капустой кимчи внутри груши.

На десерт лидерам предложили шоколадное пирожное с жидкой начинкой и шоколадной крошкой, свежими ягодами и ванильным мороженым, а в качестве напитка — пунш из сушеной хурмы с медом.

Окончательные итоги встречи подведут завтра. Переговоры освещают около трех с половиной тысяч журналистов из 40 стран. Больше всего репортеров из США (пять сотен человек), а также Японии и Республики Корея. Первый саммит в Сингапуре не пользовался такой популярностью. Тогда аккредитовали на тысячу журналистов меньше.

На время переговоров в Ханое работает Медиацентр. Он расположился в здании Дворца культуры имени Советско-вьетнамской дружбы. Однако журналисты не сидят на месте. Они дежурят на улицах и возле отелей, которые на время стали резиденциями лидеров США и Северной Кореи.

Впрочем, энергичны сейчас не только журналисты, но и сам Дональд Трамп. Американский президент сделал сразу несколько заявлений в "Твиттере". Например, Северной Корее он пообещал экономическое процветание. Правда, с оговоркой. Пхеньян должен согласиться на денуклеаризацию. Непонятно только — это пожелание или угроза?

Ранее Трамп обратился к демократам и потребовал не указывать ему, как надо вести переговоры с Пхеньяном. Написал, мол, надо было лучше советовать предыдущему президенту Бараку Обаме.

Американский лидер заявил, что надеется на помощь России, а также Китая, Южной Кореи и Японии. По его мнению, эти страны могут способствовать ядерному разоружению КНДР. А Ким Чен Ына он теперь считает "другом". Для демократов — это как страшный сон.

А вот сами страны еще очень трудно назвать друзьями. Ведь эта встреча в Ханое — всего лишь вторая в истории США и КНДР. Чтобы понять причину, нужно вспомнить Корейскую войну. Она началась в 1950 году и закончилась в 1953. Однако Мирный договор не подписан до сих пор. Тем не менее, почти 70 лет назад США вмешались в конфликт и поддержали Республику Корея. А после — оставили там своих военных. Более того, в 1958 году разместили ядерное оружие.

Такое соседство КНДР, конечно, не устроило, и страна решила наращивать свой ядерный потенциал. В 1986 американский спутник обнаружил там ядерный реактор, который не был учтен МАГАТЭ. Окончательно отношения испортились при Джордже Буше-младшем. Президент США в 2001 году назвал КНДР составной частью цитата — "оси зла" наряду с Ираном и Ираком. А спустя 10 лет Пхеньян законодательно зафиксировал формулировку: "Ядерное оружие КНДР является справедливым оборонительным средством".

Ситуация на Корейском полуострове еще больше обострилась в 2017. Тогда Ким Чен Ын провел несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Дональд Трамп грозил ответить "огнем и яростью, каких мир еще не видел". По итогу, КНДР повторно попала в список стран — спонсоров терроризма. Также американцы ужесточили санкции. А вообще, Пхеньян живет под санкциями уже почти 70 лет.

Оттепель наступила в минувшем году, когда состоялась первая в истории встреча лидеров двух стран в Сингапуре. По ее итогам был подписан совместный документ, в котором Пхеньян обязался взять курс на ядерное разоружение в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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