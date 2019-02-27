Новости В мире

Все видео этой рубрики
27 февраля 201918:12

Миллионные хищения выявлены в украинской оборонке

Михаил Маркив/ТАСС

Хищения в оборонно-промышленном комплексе Украины превысили 22 миллиона гривен, или свыше 700 тысяч долларов. Преступную схему вскрыла налоговая проверка. Как заявил Генеральный прокурор страны Юрий Луценко, следствие вышло на финишную прямую, скоро подозреваемым предъявят обвинения, пишет агентство ТАСС.

Ранее украинские СМИ выяснили, что ряд чиновников, близких к президенту Порошенко, продавали оборонным предприятиям комплектующие для военной техники втридорога, то есть с наценкой в 300%. Причем детали доставляли со складов вооруженных сил Украины. Журналисты уверены, что коррупционная схема начала работать еще в 2016 году, за это время чиновники украли около 250 миллионов гривен, или примерно 9,3 миллиона долларов.

Ранее начальника Центрального бронетанкового управления и директора Львовского бронетанкового завода обвинили в растрате. Следователи считают, что подозреваемые покупали старые двигатели от танков Т-72 и выдавали их за новые.

Сейчас

17:35

Жена краснодарского каннибала получила 10 лет

17:21

Россиянин Бессмертных выиграл серебро чемпионата мира по лыжам

14:46

Трамп и Ким начали встречу в Ханое

13:59

Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"

12:39

Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак

11:52

Из-за инцидента в Кашмире в Ташкенте экстренно сел самолет "Аэрофлота"

11:50

На вокзале в Каире загорелся поезд. Есть жертвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп и Ким отведали сушеной хурмы

Трамп и Ким отведали сушеной хурмы

1 час назад
Кашмир стал самой опасной точкой на планете

Кашмир стал самой опасной точкой на планете

3 часа назад
Мощный взрыв на железнодорожном вокзале в Каире сняли на видео

Мощный взрыв на железнодорожном вокзале в Каире сняли на видео

4 часа назад
Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"

Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"

5 часов назад
Суд: ни родственники, ни посольство не обращались за телом Малашенко

Суд: ни родственники, ни посольство не обращались за телом Малашенко

2 часа назад
Четырехлетний мальчик провел несколько суток с мертвой бабушкой

Четырехлетний мальчик провел несколько суток с мертвой бабушкой

3 часа назад
QS: 20 лучших вузов России

QS: 20 лучших вузов России

12 часов назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
СК проверит, пострадали ли лошади во время "козлодрания" на московском ипподроме

СК проверит, пострадали ли лошади во время "козлодрания" на московском ипподроме

2 часа назад
На перемене в московской школе подрались третьеклассницы

На перемене в московской школе подрались третьеклассницы

5 часов назад
Звезда сериала "Не родись красивой" рассказала о стертых руках и фиктивном браке

Звезда сериала "Не родись красивой" рассказала о стертых руках и фиктивном браке

4 часа назад
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

7 часов назад
В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

26.02.2019 13:55
"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

26.02.2019 10:04
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
"Т-34" прошел в США с большим успехом

"Т-34" прошел в США с большим успехом

24.02.2019 21:41
Вдова нигерийского принца закрутила с полицейским из Ганы

Вдова нигерийского принца закрутила с полицейским из Ганы

53 минуты назад
Всё-таки генетика: определены сотни генов, отвечающих за бессонницу

Всё-таки генетика: определены сотни генов, отвечающих за бессонницу

1 час назад
Миллионные хищения выявлены в украинской оборонке

Миллионные хищения выявлены в украинской оборонке

1 час назад
В Москве простились с собкором ВГТРК на Ближнем Востоке Андреем Поповым

В Москве простились с собкором ВГТРК на Ближнем Востоке Андреем Поповым

1 час назад
Жена краснодарского каннибала получила 10 лет

Жена краснодарского каннибала получила 10 лет

1 час назад
Мать спускала дочь на простынях с пятого этажа и уронила в сугроб

Мать спускала дочь на простынях с пятого этажа и уронила в сугроб

2 часа назад
Глыба льда упала на ребенка с крыши рязанского общежития

Глыба льда упала на ребенка с крыши рязанского общежития

2 часа назад
Британцы разработали игру про разумное авокадо

Британцы разработали игру про разумное авокадо

2 часа назад
Туризм с погружением: где и как играть на колоколах

Туризм с погружением: где и как играть на колоколах

2 часа назад
Разбился индийский военный вертолет

Разбился индийский военный вертолет

3 часа назад
Mercedes-Benz GLE получил первую "заряженную" AMG-версию

Mercedes-Benz GLE получил первую "заряженную" AMG-версию

3 часа назад
Оскорбленный покупатель открыл огонь по продавцам на востоке Москвы

Оскорбленный покупатель открыл огонь по продавцам на востоке Москвы

4 часа назад
Пожар в Новой Трехгорке: огонь в высотке пришлось заливать ведрами

Пожар в Новой Трехгорке: огонь в высотке пришлось заливать ведрами

4 часа назад
Наш ответ НАТО. Шойгу рассказал, как обновляется российская армия

Наш ответ НАТО. Шойгу рассказал, как обновляется российская армия

5 часов назад
Facebook даст пользователям "право на забвение"

Facebook даст пользователям "право на забвение"

5 часов назад
"Калашников" представил высокоточный дрон-камикадзе

"Калашников" представил высокоточный дрон-камикадзе

5 часов назад
Катастрофа на вокзале в Каире. Фотолента

Катастрофа на вокзале в Каире. Фотолента

5 часов назад
Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак

Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак

6 часов назад
Экс-супруга Глушакова намерена отсудить у футболиста 150 миллионов рублей

Экс-супруга Глушакова намерена отсудить у футболиста 150 миллионов рублей

6 часов назад
Скорая помощь с маленьким пациентом перевернулась после ДТП в Краснодаре

Скорая помощь с маленьким пациентом перевернулась после ДТП в Краснодаре

6 часов назад
При крушении вертолета в Непале погиб министр гражданской авиации

При крушении вертолета в Непале погиб министр гражданской авиации

6 часов назад
Зачем люди бронзового века одомашнили лис

Зачем люди бронзового века одомашнили лис

6 часов назад
Бактерии могут превращаться в зомби, чтобы выжить

Бактерии могут превращаться в зомби, чтобы выжить

6 часов назад
Барнаульские коммунальщики убирали снег и замуровали подъезд

Барнаульские коммунальщики убирали снег и замуровали подъезд

7 часов назад
Игорь Акинфеев назван самым непробиваемым вратарем Европы

Игорь Акинфеев назван самым непробиваемым вратарем Европы

7 часов назад
Из-за инцидента в Кашмире авиакомпании задерживают и перенаправляют рейсы

Из-за инцидента в Кашмире авиакомпании задерживают и перенаправляют рейсы

7 часов назад
За спасение птиц - в тюрьму: орнитолога-любителя судят за сострадание к пернатым

За спасение птиц - в тюрьму: орнитолога-любителя судят за сострадание к пернатым

7 часов назад
13 лучших драконов из мультфильмов

13 лучших драконов из мультфильмов

7 часов назад
Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам

Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам

7 часов назад
В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

8 часов назад
В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт

В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт

8 часов назад
Япония выразила протест в связи с поездкой Иванова на Курилы

Япония выразила протест в связи с поездкой Иванова на Курилы

8 часов назад
Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Honda Pilot

Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Honda Pilot

8 часов назад
Камера зафиксировала момент неудачной посадки бизнес-джета в Шереметьеве

Камера зафиксировала момент неудачной посадки бизнес-джета в Шереметьеве

8 часов назад
У кафе в Ивановской области нашли изрешеченное тело бойца ММА

У кафе в Ивановской области нашли изрешеченное тело бойца ММА

9 часов назад
Обзор смартфона Huawei Honor 10 Lite: кандидат в преемники

Обзор смартфона Huawei Honor 10 Lite: кандидат в преемники

9 часов назад
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05