Миллионные хищения выявлены в украинской оборонке

Хищения в оборонно-промышленном комплексе Украины превысили 22 миллиона гривен, или свыше 700 тысяч долларов. Преступную схему вскрыла налоговая проверка. Как заявил Генеральный прокурор страны Юрий Луценко, следствие вышло на финишную прямую, скоро подозреваемым предъявят обвинения, пишет агентство ТАСС.

Ранее украинские СМИ выяснили, что ряд чиновников, близких к президенту Порошенко, продавали оборонным предприятиям комплектующие для военной техники втридорога, то есть с наценкой в 300%. Причем детали доставляли со складов вооруженных сил Украины. Журналисты уверены, что коррупционная схема начала работать еще в 2016 году, за это время чиновники украли около 250 миллионов гривен, или примерно 9,3 миллиона долларов.

Ранее начальника Центрального бронетанкового управления и директора Львовского бронетанкового завода обвинили в растрате. Следователи считают, что подозреваемые покупали старые двигатели от танков Т-72 и выдавали их за новые.