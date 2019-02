В Индонезии запретили "порнографические" песни Арианы Гранде и Эда Ширана

Власти индонезийской провинции Западная Ява запретили в дневное время транслировать по радио и ТВ песни Арианы Гранде, Эда Ширана и Бруно Марса. Цензоры сочли произведения западных артистов порнографическими, сообщает Guardian.

Под запретом оказались 17 песен западных артистов. Среди них – "Shape of You" Эда Ширана, "Love Me Harder" Арианы Граде и "That's What I Like" Бруно Марса.

Индонезийские цензоры решили, что эти песни можно ставить в эфир СМИ лишь с 22 часов до 3 утра.

"Мы запрещаем не сами песни, а их тексты, так как они содержат порнографию, порнографические образы и нецензурную лексику", — рассказал глава местной цензурной комиссии Рахмат Арифин.

Сами исполнители пока никак не отреагировали на новость о запрете. Известно, впрочем, что Эд Ширан выступает в Джакарте 3 мая.