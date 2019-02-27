Дело Салы: "Нант" пожаловался на "Кардифф" в ФИФА

Французский клуб "Нант" написал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на "Кардифф Сити". Руководителей "канареек" недовольно тем, что валлийский клуб отказывается выплачивать сумму трансфера за погибшего игрока Эмилиано Салу.

"Нант" 19 января 2019 года продал аргентинского нападающего в "Кардифф" за 15 миллионов фунтов стерлингов. Через три дня Сала попрощался с одноклубниками по "Нанту" и вылетел в столицу Уэльса. Однако самолет пропал с радаров, а позже был обнаружен на дне Ла-Манша. Тело футболиста было найдено 4 февраля на глубине 63 метров.

"Мы можем подтвердить, что вчера получили иск от "Нанта" против "Кардиффа" в связи с трансфером Эмилиано Салы, — приводит заявление ФИФА "Спорт-экспресс". – Мы уже изучаем этот вопрос, и потому на данном этапе воздержимся от комментариев".