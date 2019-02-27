Вузы России заняли 25 мест в первой сотне международного предметного рейтинга
Российские университеты заняли 25 мест в Топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений. Его ежегодно составляет Британское агентство QS. Традиционным лидером среди отечественных вузов остается МГУ имени Ломоносова, который попал в Топ-50 по пяти предметам. Высшая школа экономики представлена сразу в 19-и номинациях. А Санкт-Петербургский горный университет вошел в двадцатку лучших учебных заведений планеты в своей области.
Заснеженная Арктика. Будущее добывающей промышленности. Больше трети мировых запасов газа и нефти природа охраняет вечными льдами. Подобрать ключ к огромным запасам углеводородов — задача для российской науки.
Гранит — робот и одновременно символ знаний. Тоже на страже технических изысканий. В академических лекториях десант высококвалифицированных педагогов. А в профильных лабораториях новейшее оборудование. В стенах Санкт-Петербургского горного университета готовят инженеров бакалавров и магистров для важнейших в стране отраслей – нефте- и газодобычи.
"Чем выше конкурентная способность нашего выпускника, чем выше его квалификация, чем выше его компетентность, работник который занимается в этом секторе — это все те составляющие, которые дают нам и нашей экономике быть самообеспеченной и самодостаточной", — сказал ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко.
Науку, технологии и самые современные образовательные системы здесь увязали в единое целое. И этот симбиоз получил мировое признание.
"В прошлом году у нас было 126 упоминаний российских вызов в этом году уже 162 – это серьезный рост", — отметила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании QS Ltd. (Великобритания) Зоя Зайцева.
И серьезная конкуренция на мировых образовательных платформах. Горный Университет занял наивысшую позицию в стране, в системе предметных рейтингов по версии британского аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS). Вуз вошел в двадцатку лучших учебных заведений планеты.
Аналитики QS оценивали вузы из 74 стран по 46 предметам. По итогам 25 российских университетов оказались в топ-100 лучших по предметным спискам.
"Это некие сигналы международного сообщества о признании уровня и качества образования по отдельным профилям и отдельным дисциплинам, и это имеет значение для престижа нашего образования", — подчеркнула председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
МГУ, МИФИ, Московский физтех и Высшая школа экономики ежегодно выдерживают мировую конкуренцию.
"Это колоссальный труд, который вложен в стратегию развития университета и который реализуется поступательно, уверенно и последовательно", — сказала старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.
Формула успеха у каждого учебного заведения своя, но главное — результат. Ежегодно российские университеты продолжают повышать свой уровень на глобальном рынке образовательных услуг.
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