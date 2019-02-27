Призер Олимпиады Вылегжанин завершит лыжную карьеру

Российский лыжник Максим Вылегжанин объявил о своем намерении завершить спортивную карьеру. Свою заключительную гонку 36-летний россиянин проведет на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Она состоится 9 и 10 марта.

"Моими дальнейшими планами является выступление на Кубке мира в Осло, — цитирует Вылегжанина "Российская газета". – Он и станет последним в моей карьере".

На данный момент Вылегжанин принимает участие в чемпионате мира в австрийской Зеефельде. В индивидуальной гонке раздельным стартом на 15 километров он продемонстрировал 33-й результат. После гонки он и сделал заявление о завершении карьеры.