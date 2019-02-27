Впервые за 14 лет "Серебряную лань" получила звезда велоспорта

В Олимпийском комитете России прошло вручение премии "Серебряная лань" лучшим атлетам страны по итогам 2018 года по версии Федерации спортивных журналистов России. Впервые с 2004 года лауреатом премии стал представитель велоспорта – российская трековая велогонщица Дарья Шмелева.

Сама трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и серебряный призёр Олимпийских игр-2016 не смогла присутствовать на церемонии: в настоящий момент Даша выступает на чемпионате мира по велоспорту на треке в Польше. Вместо нее принял премию трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

Получая статуэтку "Серебряной лани", Екимов отметил: "Хочется выразить особую признательность организаторам премии от имени Федерации велосипедного спорта России. Одной из наших приоритетных задач всегда являлось продвижение этого замечательного вида спорта в России, активно начатое почетным президентом федерации Игорем Макаровым и реализуемое по сей день".

Екимов напомнил, что начиная с 2010 года при поддержке Игоря Макарова было проведено огромное количество пресс-туров российских журналистов на велогонки самого разного уровня, были организованы даже любительские гонки для журналистов в рамках праздников велосипеда в Крылатском, ежегодно проводимых компанией Макарова "АРЕТИ" совместно с ФВСР.

"Сегодня отрадно видеть, что число спортивных журналистов, ставших поклонниками велоспорта и друзьями нашей федерации, заметно выросло, — сказал Екимов. – Хочу всех заверить, что наши спортсмены приложат максимум сил для достижения новых высот российским велоспортом, а мы окажем им в этом всю возможную помощь".

Символично, что 27 февраля, в день вручения премии "Серебряная лань", также проходит очередное заседание Попечительского совета ФВСР, на котором его участники готовились обсудить множество вопросов, связанных с развитием велоспорта в нашей стране.