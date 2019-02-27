1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

27 февраля в Московском концертном зале "Зарядье" состоялась пресс-конференция Генерального директора зала Ольги Жуковой.

На встрече с представителями СМИ директор мультифункционального зала с уникальной акустикой рассказала о старте продажи билетов на второй сезон, инаугурации органа и новых услугах для зрителей.

"1 марта мы открываем продажу билетов на концерты второго концертного сезона", – объявила Ольга Жукова на встрече. По её словам, одним из главных направлений репертуарной политики зала с первого дня её формирования наряду с классикой стала музыка эпохи барокко. "Мы привезли в Москву Джойс Дидонато с оркестром IL pomo d'oro, Тона Копмана и "Амстердамский барочный оркестр", оркестр "Век просвещения" с Магдаленой Коженой и Джованни Антонини, а также молодого контратенора Якуба Йозефа Орлинского. Всё это были российские премьеры. Наша задача показать зрителям не только корифеев исполнительского искусства, но и новые программы и только начинающих подниматься на международный музыкальный олимп исполнителей", – отметила она. Во втором сезоне в барочной программе из премьер заявлены: опера "Бореады" Рамо, её исполнит ансамбль Collegium 1704 под руководством Вацлава Лукса; Жорди Саваль с оркестром Les Concerts des Nations; серия концертов с ранее не звучавшей в России музыкой Монтеверди в исполнении Хора Монтеверди с дирижером Джоном Элиотом Гардинером из Великобритании и многие другие.

По словам Жуковой, особое внимание необходимо уделить программам, предложенным Валерием Абисаловичем Гергиевым: "Маэстро откроет сезон 7 сентября 2019 года с оркестром и солистами Мариинского театра, на сцене Большого зала пройдет опера "Летучий голландец" Рихарда Вагнера, запланирован фестиваль классической музыки, Рождественский концерт, два концерта из серии "Лики пианизма", а также многое другое.

Академическое направление будет представлено зарубежными коллективами: оркестр "Столетие" (L'Orchestre du Centenaire) из Франции, оркестр "Амстердам симфониетта", один из лучших оркестров мира Будапешский фестивальный оркестр и оркестр Чешской филармонии. Также классические программы прозвучат в исполнении лучших камерных и симфонических российских оркестров. "Мы счастливы видеть на сцене зала "Зарядье" наших знаменитых маэстро и их оркестры, – отметила генеральный директор зала, – в следующем году пройдут концерты Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Российского национального оркестра с Михаилом Плетневым, Государственным академическим симфоническим оркестром продирижирует Владимир Юровский, выступит Национальный филармонический оркестр России с Владимиром Спиваковым, "Новая Россия" с Юрием Башметом и MusicAeterna с Теодором Курентзисом".

Будет продолжена образовательная линия – лекции и лекции-концерты в Малом зале. С марта этого года вводится новая услуга для зрителей – три вида экскурсий по залу, рассчитанных на разную аудиторию, с апреля будет доступна прямая трансляция концертов на официальном сайте зала.

Одним из самых важных событий второго сезона станет инаугурация органа. Впервые инструмент прозвучит 29 февраля 2020 года. По словам Жуковой, к участию в первом органном концерте приглашены органисты главных соборов Парижа: Оливье Латри, Тьерри Эскеш, Габриэль Маргьери и Тома Оспиталь.