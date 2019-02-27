1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон
27 февраля в Московском концертном зале "Зарядье" состоялась пресс-конференция Генерального директора зала Ольги Жуковой.
На встрече с представителями СМИ директор мультифункционального зала с уникальной акустикой рассказала о старте продажи билетов на второй сезон, инаугурации органа и новых услугах для зрителей.
"1 марта мы открываем продажу билетов на концерты второго концертного сезона", – объявила Ольга Жукова на встрече. По её словам, одним из главных направлений репертуарной политики зала с первого дня её формирования наряду с классикой стала музыка эпохи барокко. "Мы привезли в Москву Джойс Дидонато с оркестром IL pomo d'oro, Тона Копмана и "Амстердамский барочный оркестр", оркестр "Век просвещения" с Магдаленой Коженой и Джованни Антонини, а также молодого контратенора Якуба Йозефа Орлинского. Всё это были российские премьеры. Наша задача показать зрителям не только корифеев исполнительского искусства, но и новые программы и только начинающих подниматься на международный музыкальный олимп исполнителей", – отметила она. Во втором сезоне в барочной программе из премьер заявлены: опера "Бореады" Рамо, её исполнит ансамбль Collegium 1704 под руководством Вацлава Лукса; Жорди Саваль с оркестром Les Concerts des Nations; серия концертов с ранее не звучавшей в России музыкой Монтеверди в исполнении Хора Монтеверди с дирижером Джоном Элиотом Гардинером из Великобритании и многие другие.
По словам Жуковой, особое внимание необходимо уделить программам, предложенным Валерием Абисаловичем Гергиевым: "Маэстро откроет сезон 7 сентября 2019 года с оркестром и солистами Мариинского театра, на сцене Большого зала пройдет опера "Летучий голландец" Рихарда Вагнера, запланирован фестиваль классической музыки, Рождественский концерт, два концерта из серии "Лики пианизма", а также многое другое.
Академическое направление будет представлено зарубежными коллективами: оркестр "Столетие" (L'Orchestre du Centenaire) из Франции, оркестр "Амстердам симфониетта", один из лучших оркестров мира Будапешский фестивальный оркестр и оркестр Чешской филармонии. Также классические программы прозвучат в исполнении лучших камерных и симфонических российских оркестров. "Мы счастливы видеть на сцене зала "Зарядье" наших знаменитых маэстро и их оркестры, – отметила генеральный директор зала, – в следующем году пройдут концерты Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Российского национального оркестра с Михаилом Плетневым, Государственным академическим симфоническим оркестром продирижирует Владимир Юровский, выступит Национальный филармонический оркестр России с Владимиром Спиваковым, "Новая Россия" с Юрием Башметом и MusicAeterna с Теодором Курентзисом".
Будет продолжена образовательная линия – лекции и лекции-концерты в Малом зале. С марта этого года вводится новая услуга для зрителей – три вида экскурсий по залу, рассчитанных на разную аудиторию, с апреля будет доступна прямая трансляция концертов на официальном сайте зала.
Одним из самых важных событий второго сезона станет инаугурация органа. Впервые инструмент прозвучит 29 февраля 2020 года. По словам Жуковой, к участию в первом органном концерте приглашены органисты главных соборов Парижа: Оливье Латри, Тьерри Эскеш, Габриэль Маргьери и Тома Оспиталь.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пакистан vs Индия: сброшены бомбы, уничтожены самолеты
- Ким Чен Ын превратился из "злого карлика" в друга Трампа
- Шведы доложили о поимке русского шпиона
- Мощный взрыв на вокзале в Каире сняли на видео
- Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"
Самое читаемое
-
"Крах во всех смыслах". Судьба Ольги Будиной
- Больного мальчика не довезли до больницы из-за нехватки топлива
- Знаменитая российская топ-модель, покорившая мир, умерла от рака
- Родственник обиженной учительницы избил монтировкой директора школы
- Кержаков никак не погасит 13-миллионный долг по алиментам
Вести.Экономика
-
Пауэлл: госдолг США растет неустойчивыми темпами
- Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве
- "Норникель" объявил финансовые результаты за 2018 год
- QS: 20 луших вузов России
- Как инвесторы с активами в $32 трлн разрушают нефтяной сектор?
- Как трейдеры Goldman Sachs понесли рекордные убытки
Вести.Hi-tech
-
Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Honda Pilot
- Volkswagen Touareg получил самый мощный дизель в истории
- Mercedes-Benz GLE получил первую "заряженную" AMG-версию
- Представлен обновленный седан Jaguar XE
- Opel официально возвращается в Россию!
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Сложный случай: кровь пациента побелела от жира
- Меню молодости: 5 продуктов, которые важно включить в рацион
Вести в 20.00
-
Ядерные державы обменялись ударами
- Бывший адвокат Трампа разговорился перед тюрьмой
- Визит Нетаньяху в Москву
Вести-Москва
-
Москвичка пытается вернуть дочь, увезенную бывшим мужем в Ливан
- В Москве простились с собкором ВГТРК на Ближнем Востоке Андреем Поповым
- Экстремальные заезды: беспилотный транспорт испытывают в условиях русской зимы
- В Домодедове снять стресс перед полетом людям помогают собаки
- Новая драка продавцов с покупателями: теперь в подмосковном Чехове
- Четырнадцать столичных школьников смогут поехать в экспедицию в Арктику
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка