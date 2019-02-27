"Салават Юлаев" сравнял счет в серии с "Магниткой"

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день в плей-офф. В Магнитогорске уфимский "Салават Юлаев" одержал уверенную победу над "Металлургом". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хоккеистов из Башкирии.

Подопечные Николая Цулыгина открыли счет в матче уже на четвертой минуте, когда голом отметился Линус Умарк. Спустя еще четыре минуты Максим Майоров удвоил преимущество "Салавата", а во втором периоде Теэму Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен довели матч до разгромных 4:0.

Хозяева смогли ответить на это только одной шайбой в исполнении Михала Булиржа. На большее хоккеистов "Магнитки" уже не хватило.

Таким образом, "Салават Юлаев" сравнял счет в противостоянии (1:1) и теперь серия переезжает Уфу. Два матча в столице Башкортостана состоятся 1 и 3 марта.