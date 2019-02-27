Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019"

Украина отказывается от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле, передает "Интерфакс". "Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", — говорится в сообщении на сайте UA: Общественное вещание в среду.

Как сообщалось ранее, на Украине не могли решить, кого отправлять на ближайшее "Евровидение" — и участвовать ли в нем вообще. Четверо из шести финалистов зрительского голосования заявили, что не будут представлять страну на песенном конкурсе. Следом за исполнительницей Maruv и коллективом Freedom-Jazz Girls Band от поездки в Тель-Авив отказались группы Каzка и Brunettes Shoot Blondes. Ситуацию уже обсудили в правительстве страны. В результате кабинет министров поручил изменить правила национального отбора на "Евровидение".