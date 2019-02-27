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Противостояние Индии и Пакистана 27 минут назад
Ядерные державы обменялись ударами. Индия и Пакистан сбивают самолеты друг друга
В эти минуты в Пакистане жители районов на границе с Индией спешно покидают свои дома. Люди бегут, опасаясь скорого начала полномасштабных боевых действий.
Все магазины и даже государственные учреждения закрыты. На улицах уже практически никого не осталось. Причина паники — сообщения, что уже скоро ВВС Индии нанесут новый удар по приграничным районам, в качестве ответа за свои сбитые накануне истребители. Военные двух стран вчера обменялись огнем, есть данные о пленных.
К возможному авианалету готовятся и по другую сторону границы. На крышах индийских больниц рисуют красные кресты, чтобы госпитали не попали под удары бомбардировщиков.
Индия и Пакистан — две ядерные державы. К чему может привести эскалация их конфликта, страшно даже подумать. Самое масштабное столкновение армий двух ядерных держав в нынешнем тысячелетии. В ответ на авианалеты индийских ВВС на лагеря боевиков в Пакистане, Исламабад ответил воздушной атакой по Индии. Били рядом с базой индийских военных, как заявляют — для демонстрации.
"Сегодня мы выбрали шесть целей, и наши пилоты с некоторого расстояния нанесли удары после того, как зафиксировали цели на открытой площадке", — заявил официальный представитель ВС Пакистана Асиф Гафур.
В ответ Индия направила в сторону Пакистана несколько истребителей МиГ-21. И во время перехвата, по словам официального Исламабада — два индийских самолета были подбиты.
В качестве доказательства отражения индийской агрессии пакистанские СМИ демонстрируют эти кадры: однако пользователи соцсетей выяснили, что это съемка двухлетней давности. Дели же заявляет, что это индийские военные сбили самолет пакистанских ВВС. В ответ Исламабад распространяет еще одно видео захваченного в плен индийского пилота.
В Дели вынуждены признать — Абхинандан Вартхаман — командир экипажа МиГ-21 действительно не вернулся с задания. "В этом воздушном бою один истребитель пакистанских ВВС был сбит бизоном МиГ-21 ВВС Индии. Пакистанский самолет был замечен наземными войсками, падающим с неба со стороны Пакистана. В этом сражении мы, к сожалению, потеряли один МиГ-21. Пилот пропал без вести", — заявил представитель МИД Индии Равиш Кумар.
Последствия раздела британской Индии — пограничный штат Джамму и Кашмир — причина трех индо-пакистанских войн и непрекращающихся столкновений и терактов. Последний — 14 февраля — атака смертника в городе Пулвама на индийской территории и, как следствие, обмен авиаударами между двумя странами. И если вчера после налета на Пакистан ликовала вся Индия, то сегодня — похожая картина у соседей — на улицах Исламабада славят пакистанских военных и проклинают индийские власти.
Кабинеты министров Индии и Пакистана сегодня весь день совещаются о дальнейших действиях. Уступить — нельзя ответить. В этом обращении премьер-министр Пакистана фактически напрямую обращается к своему индийскому визави: "Можем ли мы позволить себе просчет с видом оружия у вас и у нас? Разве мы не должны думать, куда это пойдет отсюда, если что-то обострится? Это даже не будет под моим контролем или под контролем Нарендры Моди".
Все ждут — ответил ли Нарендра Моди. Еще утром Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство над приграничным штатом. Армии двух стран находятся в состоянии полной боевой готовности.
Если это настоящая, а не информационная война между двумя ядерными державами, то сегодня мир понял, где находится самая взрывоопасная точка на планете.
Индия и Пакистан слишком долго копили взаимные обиды и наращивали мощь вооруженных сил. Теперь все зависит от воли руководства двух стран. Кто первый — Дели или Исламабад готов пойти на попятную, и не делать следующего шага.
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