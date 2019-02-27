Утверждены поручения Путина: как может измениться жизнь пенсионеров и молодых семей

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Послания Федеральному собранию. И обсудил свои экономические и социальные инициативы с теми, кому предстоит заниматься их выполнением, то есть, с членами правительства. Разговор был предметным: речь шла уже не об идеях, а о сроках и необходимых средствах. При этом обсуждались и будущие проекты, и те программы, что действуют уже сейчас. Так, приятные новости ждут не только пенсионеров и многодетные семьи, но и врачей. Президент пообещал: через год он оценит эффективность работы всех министров.

Сформирован не просто список поручений, выстроен по сути график работы и контроля за тем, как воплощаются в жизнь ключевые положения послания. Цена вопроса — 900 миллиардов рублей. И за эффективностью расходов Путин намерен следить лично.

"Буду внимательно смотреть за тем, как мы с вами работаем и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано и что не сделано. Я очень рассчитываю на то, что мы будем с вами работать очень напряженно, потому что цели, задачи, которые были сформулированы в Послании, носят не отвлеченный, не абстрактный характер, они все очень конкретные и люди, безусловно, ждут от нас с вами эффективной, результативной работы", — подчеркнул президент.

Ждут сельские врачи, а теперь и учителя. В первую очередь, устранения противоречий. К примеру, раньше на программу "Земский доктор" деньги шли из федерального фонда обязательного медицинского страхования. И налог на доходы физических лиц не вычитался. Но теперь финансирование — напрямую из федерального бюджета и налог нужно платить.

"Что это означает на практике? Это означает, что "Земский доктор", а теперь и "Земский учитель" получают не миллион рублей, а 870 тысяч рублей. И "Земский фельдшер" получает не 500 тысяч, а 435 тысяч. Ну, зачем мы это делаем? Давайте мы решим этот вопрос, люди чистыми должны получать эти деньги" – сказал Путин.

"Необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ", — ответил Антон Силуанов, министр финансов России.

"Это будет распространяться и на врачей и на учителей?" — уточнил глава государства. Силуанов ответил утвердительно.

Правительство к исполнению поручений президента уже приступило — рапортуют министры. Идут подсчеты.

На увеличенные выплаты, к примеру, смогут претендовать 770 тысяч многодетных семей. Внесен в правительство документ, который вдвое увеличивает ежемесячную выплату тем, у кого дети-инвалиды.

Особое внимание — пенсионерам.

"Предлагается изменить существующую систему. Сначала установить социальные доплаты до нового прожиточного минимума пенсионеров, который установлен в соответствующем регионе страны. Затем осуществлять индексацию пенсий и единовременные денежные выплаты. Предполагается, что указанный перерасчет затронет порядка 12% неработающих на сегодняшний день пенсионеров", — сообщила Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра РФ.

"Не забудьте о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах. Потому, что там повысится и получится, что у кого-то густо, у кого-то пусто", — напомнил президент.

Регионы в этом году получат более двух миллиардов рублей на закупку автобусов, чтобы сельским жителям удобнее было добраться до городских поликлиник. Например, для планового медосмотра.

Кроме того, в ближайшее время правительство внесет в думу законопроекты о доступности ипотеки. Даны поручения о выплате 450 тысяч рублей многодетным семьям. Деньги могут использоваться в качестве залога, но есть и другие инструменты — напоминает Путин. Например, земля.

"Почему сейчас банки не особо заинтересованы в кредитовании ипотечных программ по индивидуальному жилищному строительству? Нет залогов. Так вот, как раз вот эти суммы 450 и 450 это 900 тысяч рублей, являются хорошим залогом для банков, для того, чтобы могли предоставляться кредитные ресурсы для строительства новых домов в рамках ИЖС", — проинформировал Силуанов.

"Землю отдавайте, пускай землю отдают", — подчеркнул Путин.

Появятся современные научно-образовательные центры для подготовки и переподготовки кадров. Речь идет об интеграции университетов с реальным сектором.

Предстоит реконструировать 27 аэропортов. Зарубежные туристы смогут приезжать чаще посещать Россию благодаря электронным визам.

Кроме того, уже началась работа по отмене устаревших требований, мешающих бизнесу. Все необходимые ресурсы Минфин заложит в бюджет на этот год, и на предстоящую трехлетку.

Эффективность выполнения задач, сформулированных президентом, зависит от разных ведомств. Но судя по тону разговора в Кремле, можно не сомневаться: за качество работы спросят с каждого. И с федеральных чиновников, и с региональных.