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Противостояние Индии и Пакистана 28 минут назад

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27 февраля 201920:53 Кирилл Солодков

Самолеты с туристами, летевшие в Юго-Восточную Азию, приземлились в Екатеринбурге

Из-за военного конфликта между Индией и Пакистаном закрыто воздушное пространство обеих стран. Отменены сотни авиарейсов, в том числе и из России. Нескольким лайнерам, направлявшимся в Юго-Восточную Азию, пришлось приземлиться в Екатеринбурге. Два чартера приземлились в уральской столице с разницей в полчаса. Самолеты развернули еще в воздухе, когда экипажу объявили, что воздушное пространство над Пакистаном закрыто.

Об изменении маршрута пассажирам сообщили на пятом часу полета. Многие, в том числе дети, в этот момент крепко спали. Первый рейс летел из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. Об экстренном изменении маршрута стало известно, когда лайнер был уже в небе над Пакистаном. Самолет из Петербурга в тайский Пхукет успели развернуть над территорией Таджикистана.

На борту каждого самолета более трехсот пассажиров. Расселить всех по гостиницам удалось не сразу, номера приходилось искать в авральном режиме. Еще более напряженная ситуация в аэропортах стран юго-восточной Азии. Российские туристы застряли в стерильной зоне аэропортов Таиланда. Улететь на Родину они не могут, вернуться на Пхукет не дают пограничники. В Бангкоке отдыхающие брошены на произвол судьбы. По словам россиян, ни авиакомпания, ни туроператор не выходят на связь.

Те, кто прилетел в Индию до закрытия воздушного пространства, теперь не знают, когда смогут вернуться на родину. За ситуацией внимательно следят в Ростуризме. Ну а пока — воздушные суда в направлении Юго-Восточной Азии будут перенаправлять через территорию Китая.

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