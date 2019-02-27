ЦСКА не бросит Дзагоева

ЦСКА предложит новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву будущим летом. В феврале футболист получил травму крестообразной связки и выбыл из строя минимум на полгода.

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает летом, после чего 28-летний футболист станет свободным агентом. Но клуб готов предложить своему многолетнему лидеру новый контракт и оказать ему необходимую поддержку.

Как заявил "Спорт-Экспресс" генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев "Мы не скажем Алану спасибо за все и до свидания. Клуб не будет пользоваться возможностью не продлевать контракт".