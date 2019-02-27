Пляжный футбол. "Спартак" нанес поражение "Фламенго"

В Москве стартовал розыгрыш клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Московский "Спартак" в первом матче одержал победу над бразильским "Фламенго" 2:1.

Выступающий в группе А "Спартак" нанес поражение "Фламенго" 2:1. У спартаковцев голы на свой счет записали Алексей Макаров и Федор Земсков. У "Фламенго" мяч забил Андраде. Следующий матч "Спартак" проведет в четверг с португальским "Спортингом".

Ранее "Локомотив" со счетом 4:6 проиграл испанскому "Леванте". Москвичи вели 4:1 после первого тайма, но после перерыва пропустили пять безответных мячей. В четверг "железнодорожники" сыграют с итальянской "Катанией".