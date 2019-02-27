Кибератака или военные учения на чужой территории?

История с опубликованием “утечки” из Белого дома, согласно которой президент США лично дал санкцию на совершение кибератаки в отношении объекта, находящегося на российской территории, вызывает очень много вопросов.

Сам факт того, что сведения о проведённой спецоперации просочились в прессу спустя лишь 3 месяца, свидетельствует скорее о том, что кому-то в Пентагоне потребовалось сообщить общественности о своих “успехах”.

Подтверждением этому является тот факт, что военные наотрез отказываются давать какие-либо комментарии, ссылаясь на глубокую конспирацию и государственную тайну, не отрицая, однако, сам факт, рассказанный журналистами.

Отдельного внимания заслуживает упоминание о том, что Дональд Трамп, якобы, лично санкционировал атаку. Это говорит о том, что в руководстве военного ведомства прекрасно понимали, что их действия по американским законам подпадают под определение “агрессии в адрес другого государства”, а потому требуют персональной санкции президента США.

Тот факт, что Киберкомандование вооружённых сил США в принципе решилось действовать открыто (а привлечение к секретной операции главы государства говорит о выборе официального пути), свидетельствует о том, что в руководстве Соединённых штатов уверены, что в обществе сформировано соответствующее мнение о допустимости подобных действий военных в отношении какой бы то ни было другой страны.

Именно подготовкой такого мнения можно объяснить не стихающую волну голословных обвинений в адрес России в том, что она на государственном уровне вмешивалась в выборные процессы в США.

Примечательно, что в качестве объекта атаки была выбрана коммерческая структура — “Агентство интернет-исследований”, упоминание о которой есть в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера.

Компания находится в санкционных списках США, что, как вероятно представляется американским спецслужбам, должно оправдывать атаку на неё со стороны военного командования.

Пресс-секретарь российского президента, кстати, выразил сомнения, относительно того, насколько вообще соответствуют истине данные, приводимые издание Washington Post. При этом Дмитрий Песков заявил, что на российские организации с территории США регулярно совершаются множественные хакерские атаки.

"В целом можно сказать, что с территории США постоянно на различные российские организации, юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живем”, — отметил Песков.

Кстати, успех атаки, о котором, якобы, заявили военные США, весьма условный. Они утверждают, что им удалось “создать перебои с выходом в Сеть”, а также — “вызвать удивление и замешательство в рядах сотрудников”.

Однако, если что и вызывает удивление в данной истории, так это то, как на основе бездоказательных обвинений в адрес России, Вашингтон формулирует международную санкционную повестку в отношениях с Москвой, а Пентагон, опираясь на эту “систему ценностей”, позволяет себе заявления о спланированных и санкционированных главой государства атаках на объекты на российской территории.